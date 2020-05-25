الجزيري معلقًا على حكم "فيفا": أشكر مسؤولي طنطا على تشويه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد سيد الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب الحالي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم لصالحه في قضيته ضد نادي طنطا، فريقه السابق، مع توجيه رسالة إلى مسؤولي الفريق.

الجزيري كتب عبر حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، ليؤكد أنه حصل على الحكم على الرغم من محاولات مسؤولي طنطا إيهام جماهير الفريق بإيقافه، على حد وصفه.

وقال اللاعب التونسي: "هذا من فضل ربي وبفضل الناس الذين ساندوني، أنصفني اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضيتي ضد فريق طنطا المصري (فريقي السابق)".

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وأكمل: "وإني أشكرهم على تشويههم لسمعتي وإيهام الناس إنه سيقع إيقاف نشاطي الرياضي لـ6 أشهر، بفضل الله وبواسطة الاستاذ ضو الشامج المشهود له بالكفاءة والملم بالقوانين الرياضية".

واختتم: "انتهز هذه الفرصة أن أشكر كل من تعاطف معي في هذه القضية ووقف بجانبي بأي شكل من الأشكال، الحمد لله وشكرًا جزيلًا والقادم أفضل بإذن الله".

وكانت تقارير إعلامية تونسية قد أكدت في وقت سابق من اليوم، الإثنين، أن الجزيري نجح في الحصول على حكم لصالحه بصحة فسخ تعاقده مع مسؤولي طنطا.