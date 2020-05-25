قائد فريق جمهورية شبين يتعافى من كورونا ويغادر العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن نادي جمهورية شبين، خروج قائد فريق الكرة بالنادي أحمد الشرقاوي من مستشفى العزل بعد اكتمال الشفاء من فيرس كورونا. وغادر لاعب جمهورية شبين المستشفى التي مكث بها لعدة أيام بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية. وفي وقت سابق أعلن اللاعب الذي يدافع عن ألوان أحد أندية الدرجة الثانية عن إصابته هو وشقيقه حمادة الشرقاوي حارس مرمى شبان أسيوط بالدرجة الرابعة بفيروس كورونا.

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