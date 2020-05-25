إصابة وزيرة الرياضة السودانية بفيروس كورونا

كشفت ولاء البوشي، وزير الرياضة السودانية، اليوم الإثنين، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تخضع للحجر الصحي.

وأكدت قناة أبوظبي الرياضية، عبر منصتها الاجتماعية

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بموقع تويتر، إن ولاء البوشي وزير الرياضة السودانية أصيبت بفيروس كورونا المتفشي عالميًا.

وأشارت ان وزير الرياضة السودانية تخضع

للحجر الصحي لمدة 14 يومًًا، كما تم إبلاغ كل من خالط الوزيرة للخضوع لفحص طبي لتحديد مدى إصابته بالفيروس.

وكانت الحكومة السودانية أوقفت النشاط الرياضي لأجل غير مسمى على إثر تفشي فيروس كورونا.