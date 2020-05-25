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الزمالك يجدد عقد كارتيرون والإعلان رسميًا خلال أيام

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 كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن التوصل‏ لاتفاق نهائي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة من أجل

تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

 أكد رئيس الزمالك أن الإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد المدرب الفرنسي

سيكون خلال أسبوع، بعد الانتهاء بشكل رسمي من التفاصيل كافة المتعلقة بهذا الملف.

 التقى كارتيرون بثنائي مجلس إدارة الزمالك أحمد وأمير مرتضى وتم الاتفاق على التفاصيل كافة لتجديد عقده لمدة موسم آخر.

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