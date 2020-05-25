لجنة نادي القرن في الزمالك تجتمع لأول مرة في هذا الموعد

تقرر عقد أول اجتماع خاص بلجنة نادي القرن في الزمالك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك .
وكلف مرتضى منصور المستشار أحمد جلالإبراهيم برئاسة اللجنة وبعضوية كل من إسماعيل يوسف وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور .
تسعى اللجنة من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا .
ويؤكد الزمالك أنه الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي باعتباره الأكثر تحقيقا للبطولات القارية في القرن العشرين .
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