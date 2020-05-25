لجنة نادي القرن في الزمالك تجتمع لأول مرة في هذا الموعد

تقرر عقد أول اجتماع خاص بلجنة نادي القرن في الزمالك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك .

وكلف مرتضى منصور المستشار أحمد جلال

إبراهيم برئاسة اللجنة وبعضوية كل من إسماعيل يوسف وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور .

تسعى اللجنة من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا .

ويؤكد الزمالك أنه الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي باعتباره الأكثر تحقيقا للبطولات القارية في القرن العشرين .