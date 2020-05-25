رسميًا.. إلغاء الدوري الإنجليزي للسيدات بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عن إلغاء موسم الدوري الإنجليزي للسيدات رسميًا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .
وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي ضمن الإجراءاتالاحترازية للحد من انتشار الفيروس القاتل، عن أن يتم الاستعداد خلال الفترة القادمة من أجل خوض الموسم الجديد .
وسمحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للرجال باستئناف التدريبات الجماعية، تمهيدًا لعودة النشاط في شهر يونيو المقبل .
وأكدت رابطة البريمييرليج أن إلغاء "سوبر ليج" للسيدات وبطولة "تشامبيونشيب" سيمنح الفرق فترة جيدة من أجل الاستعداد بشكل جيد لعودة النشاط .
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