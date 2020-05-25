رسميًا.. إلغاء الدوري الإنجليزي للسيدات بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عن إلغاء موسم الدوري الإنجليزي للسيدات رسميًا وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي ضمن الإجراءات

الاحترازية للحد من انتشار الفيروس القاتل، عن أن يتم الاستعداد خلال الفترة القادمة من أجل خوض الموسم الجديد .

وسمحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للرجال باستئناف التدريبات الجماعية، تمهيدًا لعودة النشاط في شهر يونيو المقبل .

وأكدت رابطة البريمييرليج أن إلغاء "سوبر ليج" للسيدات وبطولة "تشامبيونشيب" سيمنح الفرق فترة جيدة من أجل الاستعداد بشكل جيد لعودة النشاط .