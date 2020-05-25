رياضة | أتليتكو مدريد يعلن مدة غياب جواو فيليكس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يعلن مدة غياب جواو فيليكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني اليوم عن مدة غياب مهاجمه المميز جواو فليكس بعد إصابته القوية في الركبة.

وقال أتلتيكو في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، والذي انتقل إلى النادي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 126 مليون يورو (137.31 مليون دولار) من بنفيكا العام الماضي، أصيب بالتواء في أحد أربطة الركبة اليسرى.

ولم يحدد بيان النادي موعد عودة مهاجم البرتغال من الإصابة لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه قد يغيب لثلاثة أسابيع.

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ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف اللعب في الدرجتين الأولى والثانية بدون جماهير اعتباراً من 8 يونيو ، بينما قال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، إنه يأمل أن تكون قمة الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية ركلة بداية استئناف المسابقة في 11 يونيو بعد التوقف لثلاثة أشهر خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس في الدوري قبل توقف الموسم في 12 مارس لكنه كان يتأخر بنقطة واحدة فقط عن ريال سوسيداد الرابع الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل أتلتيكو أيضاً إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد فوزه على ليفربول حامل اللقب في آخر مباراة خاضها قبل تعليق الموسم.