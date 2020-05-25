رياضة | فافر : بايرن ميونخ لديهم نقاط ضعف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فافر : بايرن ميونخ لديهم نقاط ضعف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار لوسيان فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند إلى أن بايرن ميونخ لديهم نقاط ضعف وذلك قبل مواجهة الفريق البافاري في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

وقال فافر في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "يلعب بايرن ميونخ بمستوى عالٍ جدًا لكن لديهم نقاط ضعف أيضاً، بايرن هو بايرن".

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وعن مباراة الذهاب التي خسرها بأربعة أهداف نظيفة، قال فافر:"لقد نسينا تمامًا مباراة الذهاب، لم نكن جيدين فيها لكن نحن لم نعد نفكر في الأمر، كل تركيزنا على مباراة الغد".

وتابع: "مقارنة بالمباراة الأولى، نحن نلعب الآن بتشكيل مختلف يناسب فريقنا بشكل أفضل، مع تعزيز صفوفنا بلاعبين مميزين مثل تشان وهالاند".

وعن المصابين، اختتم فافر تصريحاته قائلاً:"بالنسبة لماتس علينا أن ننتظر قليلاً لكن أعتقد أنه سيكون بخير، فيتسيل تدرب مع الفريق مرة أخرى أمس وقد يتواجد في المباراة".