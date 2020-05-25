رياضة | هل تعرقل إصابة إبراهيموفيتش رحيله عن ميلان ؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر هل تعرقل إصابة إبراهيموفيتش رحيله عن ميلان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الروسونيري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قد أصيب.

إصابة إبراهيموفيتش تهدد مسيرته

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وأكدت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن إبراهيموفيتش يعاني من إصابة ولكن دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى وأنه من المحتمل أن تكون الإصابة خطيرة.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن إدارة ميلان لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الإصابة التي يعاني منها النجم السويدي البالغ من العمر 38 عامًا ولكن قد يكشف الروسونيري عن إصابته في الساعات المقبلة.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن إبراهيموفيتش ارتبط بالرحيل عن صفوف ميلان الإيطالي في الصيف الحالي قبل نهاية عقده مع الروسونيري علمًا بأنه يمتلك خيار لتجديد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.