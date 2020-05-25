رياضة | الاتحاد الإماراتي يقترب من تحديد موعد لفتح القيد الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإماراتي يقترب من تحديد موعد لفتح القيد الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في فتح باب القيد الصيفي للأندية بداية من يوليو المقبل، في ظل توقف دوري الخليج العربي الإماراتي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشفت صحيفة البيان الإماراتية، أن الاتحاد يدرس فتح باب القيد الصيفي، كي تتمكن الأندية من تسجيل لاعبيها الجدد سواء لاستئناف الموسم الجديد، أو تمهيداً لمشاركتهم ابتداءً من الموسم المقبل.

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وقال رئيس لجنة أوضاع اللاعبين، هشام الزرعوني: "الاتحاد سينظم ورشة عمل للأندية لشرح آلية تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي ستكون موحدة للموسمين، وتشمل استكمال الموسم الحالي (2019-2020)، بجانب القيد للموسم الجديد (2020-2021).

وأضافت الصحيفة: "الاتحاد ينتظر رد "فيفا"، والاتحاد الآسيوي حول إجراء تعديلات على الجدول الزمني للمباريات على المستويين الدولي والقاري، وكذلك بخصوص اقتراح تسجيل اللاعبين خلال فترة قيد واحدة للتغلب على الصعاب التي تواجهها الأندية بعد الاستغناء عن عدد من لاعبيها والتعاقد مع لاعبين جدد.

وتوقفت منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، منذ مارس (آذار) الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.