رياضة | مرتضى منصور يحدد سعر بيع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يحدد سعر بيع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، السعر المطلوب من أجل الموافقة على رحيل نجم الفريق بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واجتمع وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب الفريق المعار إلى المقاولون العرب، مع رئيس الأبيض، وطالبه بالموافقة على رحيل اللاعب بشكل نهائي إلى ذئاب الجبل، نظرًا لتمسك عماد النحاس المدير الفني، بجهوده، ورغبة اللاعب في حال عدم عودته للأبيض.

وطالب رئيس النادي، وكيل اللاعب بالضغط على مسؤولي المقاولون، لرفع المقابل المالي نظير شراء اللاعب إلى 500 ألف دولار، من أجل الموافقة على بيعه، خاصة وأنه يرفض إعارته مرة أخرى.

وينفذ لاعبو القلعة البيضاء، برنامجًا تدريبيًا بشكل يومي، أعده لهم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، للحفاظ على لياقتهم الفنية والبدنية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوقف النشاط في مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وكيل نجم الزمالك يتحدث عن موقفه