رياضة | 41 شخصا فارقوا الحياة بعد مباراة ليفربول وأتليتكو بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر 41 شخصا فارقوا الحياة بعد مباراة ليفربول وأتليتكو بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن هناك 41 شخصا لقوا مصرعهم في أوروبا على خلفية مواجهة أتليتكو مدريد وليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح في مباراة العودة بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

41 شخصا فارقوا الحياة بعد مباراة ليفربول وأتليتكو

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن 41 شخصا فارقوا الحياة خلال 25 و35 يوما بعد تواجدهم على مدرجات ملعب "أنفيلد"، خلال المباراة الجماهيرية في الـ11 من مارس الماضي، والتي حضرها نحو 54 ألف مشجع منهم 3 آلاف مشجع قدموا من مدريد رغم نسبة الإصابات الكبيرة بالفيروس في ذلك الوقت في إسبانيا.

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وأكد مدير الصحة العامة في مدينة ليفربول ماثيو أشتون، في وقت سابق أن إقامة مباراة ليفربول وأتلتيكو في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، كان قرارا خاطئا، إذ تسببت في زيادة كبيرة في حالات الإصابة بكورونا.

أتليتكو مدريد يطيح بليفربول من دوري أبطال أوروبا

يذكر أن أتلتيكو فاز في المباراة بنتيجة 3-2 بعد التمديد ليطيح "بالريدز" حامل اللقب خارج البطولة، ويبلغ الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن تتوقف المنافسات الكروية بسبب الوباء.