رياضة | صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يقترب من عقد صفقة تبادلية مع نظيره يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن المدافع الهولندي الشاب كزافييه مبويامبا نجم برشلونة في طريقه إلى الرحيل إلى صفوف يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت نفسه أن السنغالي كالي سيني نجم يوفنتوس البالغ من العمر 18 عامًا والذي يلعب في مركز خط الهجوم سينتقل ضمن هذه الصفقة إلى صفوف برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الناديين أبراموا صفقة تبادلية للاعبين شباب قبل أشهر، حيث إنتقل أليخاندرو ماركيز من النادي الكتالوني إلى يوفنتوس وماتيو بيريرا من البرسا إلى صفوف السيدة العجوز.