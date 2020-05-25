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شكرا لقرائتكم نجم منتخب اليد يقضى عيد الفطر فى رفع لياقته البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص على زين لاعب منتخب اليد المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى على إستغلال ثان أيام عيد الفطر المبارك فى خوض تدريبات رفع أثقال خلال تواجده فى الإمارات حاليا .
ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.
على زين (1)
على زين (2)
كشف على زين، مسبقا عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه حريص على قضاء كل وقته فى المنزل مع ابنته زينه وزوجته منة، مشيرا إلى أن يتدرب يوميا فى منزله صباحا.
وأضاف على زين أنه يحرص أيضاً على الجرى بالعجلة نصف ساعة قبل موعد بدء حظر التجول فى الإمارات، من الثامنة مساءً، فضلاً عن كورسات التغذية للرياضيين.
وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة فى دول العالم أجمع.
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