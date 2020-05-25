شكرا لقرائتكم حسين الشحات يستبعد اللاعبين الحاليين من تشكيلة المفضل لمصر.. اعرفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد حسين الشحات لاعب الأهلى، اللاعبين الحاليين من التشكيل المفضل بالنسبة له في تاريخ مصر، معلل ذلك بأنه لا يريد أن يحدث بينه وبين النجوم الحاليين أي زعل.

وشهد التشكيل الذى اختاره حسين الشحات سيطرة جيل المعلم حسن شحاتة الذهبى الذى توج بثلاث بطولات أفريقيا متتالية، باستثناء إبراهيم حسن الذى تواجد في الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل حسين الشحات كالتالى..



حارس مرمى: عصام الحضرى

الدفاع: إبراهيم حسن – محمد عبد الوهاب - وائل جمعة – هانى سعيد

Advertisements

الوسط: محمد شوقى – محمد حمص – حسنى عبد ربه

الهجوم: محمد بركات - محمد أبو تريكة حسام حسن

وأغلق حسين الشحات لاعب الاهلي باب العروض الخارجية بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق رحيله لأحد الأندية الخليجية بعد عرض الأمر عليه، حيث أكد المدرب السويسري أن الشحات من العناصر الأساسية التي لا غني عنها ويصعب تعويضه حال التفريط فيه، وهو نفس موقف حسين الشحات نفسه الذي طلب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن، وأكد حسين الشحات أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات بعد استئناف النشاط الكروي، خاصة أن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى ، ويرفض الأهلي التفريط في حسين الشحات لسبب أخر وهو احتمالية رحيل رمضان صبحي بنهاية الموسم فور انتهاء اعارته من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي حيت تجد الإدارة الحمراء صعوبة في الابقاء عليه بسبب سعره المرتفع.