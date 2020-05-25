شكرا لقرائتكم فايلر يرفع شعار "ادونى رمضان".. السويسرى يفضل بقاء العفيجى على جميع الفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قلل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من أهمية ابرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً أنه يملك قائمة قوية يوجد بها العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، وكان فايلر قد طلب التعاقد مع مساك وجناح مهاجم خلال الميركاتو الصيفي القادم، وهو الأمر الذي وعدت إدارة الأهلي بتنفيذه، في الوقت الذي أكد فايلر أنه في حالة عدم ابرام صفقات جديدة فلن يكون الأمر هاماً على مستوى أهمية الحفاظ على رمضان صبحي جناح الفريق، وذلك بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري وعودته من جديد لصفوف ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي.

وطلب رمضان صبحي الإبقاء على رمضان صبحي حتى ولو تم توجيه الجزء الأكبر من ميزانية الصفقات لشرائه، خاصة وأن هناك محاولات من أندية عديدة لشرائه، وتلقى رمضان صبحي أكثر من عرض خليجي بخلاف دخول بيشكتاش التركي في مفاوضات لضمه إلا أن الجناح الدولي يصر على العودة لأحد الدوريات الكبرى في أوربا، وفي حالة الفشل في ذلك سيبقى مع الأهلي، كما تلقى رمضان صبحي عرضاً مناسباً من أودينيزي الإيطالي وهو العرض الذي تلقاه عن طريق أحد شركات التسويق.

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وأشترط مسئولو هيدرسيفيلد الحصول على مبلغ 6 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، كما اشترط مسئولو هيدرسيفيلد على رمضان صبحي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته للأهلي أو لأي نادي أخر بانتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وينتهي عقد رمضان صبجي مع هيدرسيفيلد بعد موسمين، مما يعني أنه في حالة خروج الجناح الدولي من جديد معاراً لمدة موسم سيعود بعدها لناديه ومُتبقي في عقده موسم واحد فقط، مما يحول وقتها دون تحقيق النادي الإنجليزي لاستفادة سواء في حالة الرغبة في الإبقاء عليه أو بيعه لأي فريق أخر.

وتراجعت إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بطلباته لبيع رمضان في البداية والتي وصلت لـ9 ملايين يورو، قبل أن يتراجع ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 6 ملايين يورو تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً.