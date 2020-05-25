شكرا لقرائتكم شاهد.. المٌنقذ جنش حارس المواقف الصعبة فى الزمالك بعيد ميلاده الـ 33 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتبر الحارس محمود عبد الرحيم جنش من أهم اللاعبين في تاريخ القلعة البيضاء بسبب روح قتالية وتفاؤل جماهير الأبيض بتواجده دائما لاسيما في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك حيث يلقبونه بأنه قاهر الأحمر نظرا لأن الأبيض لا يعرف طعم الهزيمة أبدا في وجود الحارس العملاق في الديربي الأشهر عربيا وافريقيا ، غير أنه صاحب التألق في خطف الأبيض بطولات للكأس والسوبر من غريمه التقليدي بعد تصديه لركلات الجزاء .

واحتفل نادى الزمالك اليوم الأثنين ، بعيد ميلاد حارسه العملاق محمود عبد الرحيم " جنش" ، حيث نشر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوتير صورة للحارس العملاق فى عيد ميلاده معلقا عليها : عيد ميلاد سعيد لحارسنا محمود عبد الرحيم جنش..كل سنة وانت طيب .

ويحل اليوم عيد ميلاد حارس مرمى نادى الزمالك الـ 33 ، حيث أنه من مواليد 25 مايو 1987، حيث يعد جنش من أبرز الحراس المحببة لقلوب الجماهير البيضاء لما قدمه عبر تاريخه مع الأبيض قبل الإصابة القوية التى لحقت به مؤخرا مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا .

جنش لعب أمام الاهلى في 4 مباريات لم يخسر في احداها بل فاز في ثلاثة وتعادل في الرابعة وهى الأخيرة في القمة 117 في الدوري العام للموسم المنتهى ، ومن قبلها قاد الزمالك للفوز في في نهائي كأس مصر 2015، بهدفين دون رد، وفى سوبر 2017 فاز الزمالك على الأهلي في نهائي السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، بعد تألق جنش حارس الفريق الأبيض في التصدي لركلات الترجيح أمام ثنائي الأهلي مؤمن زكريا وصالح جمعة، وكذلك في دوري2018 فاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

الزمالك يفوز بالقمة 116 بتألق جنش..

فاز فريق الزمالك على غريمه التقليدى الأهلى بثنائية مقابل هدف، بعد أن استطاع جنش التصدى لتسديدات لاعبى الأهلى خاصة صلاح محسن، والذى سدد الكرة أكثر من مرة، نحو المرمى إلا أن الحارس الأمين تصدى لها جميعا والهدف الوحيد الذى دخل مرماه خلال اللقاء كان من ركلة جزاء، ليفوز الزمالك بالقمة، والتى تمثل بطولة خاصة لدى الجماهير البيضاء والحمراء.





تألق جنش في السوبر المصرى 2016



شهدت مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بالإمارات تألق جنش خلال المباراة، وكذلك فى التصدى لركلات الترجيح، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبى، فتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح وانتهت المباراة 3/1 للزمالك.

الزمالك يفوز على سموحة بكأس مصر

وواصل جنش تألقه، حتى تم الاعتماد عليه فى مباراة الفريق أمام سموحة فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر 2015/2016، وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح ليتأهل الأبيض للنهائى ثم الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة ويحرز اللقب.

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مباراة حسنية اغادير كانت مفتاح النهائي والتي شهدت تألق لافت للحارس الأخطبوط الذى أنقذ مرماه في كرة الهدف الشهيرة التي اثارت الجدل ، ومن بعدخها وصل للنهائي ليكمل مسيرته في انقاذ الفريق والتتويج باللقب.

مباراة أغادير الصعبة جدا بدأت خطورتها الدائمة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة التي شهدت عرضية خطيرة من أميني صديقي من الجهة اليسرى أبعدها جنش بقبضة اليد لكن وصلت إلى جلال داودي الذي سدد الكرة من جديد ونجح جنش في التصدي لها مرة أخرى، ليواصل تألقه.

الدقيقة 33 كذلك شهدت عرضية من زهير شاوش من الجهة اليمنى وصلت إلى عماد كيماوي ليلعبها رأسية قوية من على القائم الثاني لكن أبعدها جنش ببراعة للركنية.

وفي الدقيقة 47 شهدت عرضية خطيرة ومقوسة من أدريس بناتي من الجهة اليمنى ومرت من أمام الجميع وتألق جنش وتصدى لها.

الدقيقة 60 شهدت عرضية خطيرة من صديقي من الجهة اليمنى حولها محمود علاء برأسية بالخطأ وصلت إلى عماد كيموي في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية لكن نجح جنش في إبعاد أخطر كرات المباراة وأبعدها للركنية.

الأخطر والأهم كانت في الدقائق الأخيرة من المباراة في الدقيقة 83 من عمر المباراة كاد أن يطيح بوفتينى ، مهاجم حسنية أغادير، بالزمالك خارج البطولة بالكرة التى سددها على مرمى جنش وأثير حولها العديد من الشكوك والتساؤلات، كونها تخطت خط مرمى جنش من عدمه، حيث أكد جنش أن الكرة بكامل محيطها لم تتخط خط المرمى ، و لم يحتسب حكم مباراة الزمالك مع حسنية أغادير هدفا صحيحا للفريق المغربي حسب المزاعم وقتها.

وتخطت الكرة خط المرمى من بين قدمي جنش حارس الزمالك الذي أبعدها بسرعة دون أن يلاحظ الحكم أن الكرة هدف صحيح، وأجمع محللي استوديو بي إن سبورتس على صحة الهدف ، كما أظهرت الاعادات التلفزيونية والصور أن الهدف صحيح وقرار الحكم خاطىء

فيما حسم محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الجدل حول الكرة ، وأقسم جنش بالله أن الكرة بكاملها لم تتخط خط المرمى وبالتالى لا تحتسب هدفا على الإطلاق، مؤكدا أنه تصدى للكرة وأبعدها قبل أن تتجاوز الخط، إلا أن البعض حاول لوى ذراع الحقيقة.

يأتى هذا فيما أكدت إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير، تصريحات جنش، وأكدت على أن الكرة لم تتخط خط المرمى على الإطلاق، ورفضت محاولات البعض التأكيد على عبور الكرة لخط المرمى، وقالت: "هناك العديد من الكاميرات التى رصدت اللعبة، وتأكدنا بما لا يدع مجالا للشك من أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى. وبررت المخرجة عدم إعادة اللقطة بعدها مباشرة بتلاحق الأحداث فى المباراة واشتعال المنافسة بين لاعبى الفريقين فى آخر دقائق المباراة".

وأوضحت أنها كان لديها خياران، إما أن تستكمل البث المباشر أو أن تعيد اللقطة أكثر من مرة وقالت: عندما لاحت لى فرصة لإعادة اللقطة قمت بإعادتها قبل نهاية المباراة، واللقطة أثبتت أنها لم تمر لداخل المرمى وبالتالى قرار الحكم سليم بنسبة 100%.