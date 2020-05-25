شكرا لقرائتكم 4 مكاسب للزمالك من رحيل رزاق سيسيه إلى بني يأس الاماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار الي الاتحاد السكندري الأيام المقبلة لحسم مصيره في عدة عروض إماراتية وصلت للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل ، حال استقرار الزمالك علي تسويقه وعدم قيده في قائمة الفريق.

وقدم سيسيه مستويات جيدة وطيبة في الموسم الكروي الجاري مع زعيم الثغر السكندري رفقة زميله المعار أيضا معه أحمد رفعت اللذان ساهما في تشكيل خطورة دائمة على مرمى المنافسين لقيادة هجوم الأخضر محليا وعربياً.

وينتظر سيسيه موقف الزمالك النهائي من قيده في الموسم المقبل، للتفاوض والبت في العروص التي تلقاها خاصة عرض فريق بني يأس الاماراتي الذى يعتبر أكثر جدية، فى الوقت الذى رفض فيه الإيفواري ، لاعب الاتحاد السكندري والمعار هذا الموسم من الزمالك ، مناقشة جميع العروض المحلية التي تلقاها مؤخرا انتظارا لموقف الزمالك في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من سيسيه انه يرفض الانتقال لاي نادي مصري في حالة رحيله عن الزمالك سوى الاتحاد السكندري، او الاحتراف خارج مصر.

فيما رفض مسئولو الإتحاد السكندرى الإستسلام فى صفقة البوركينى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب فى الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب مع أبناء الشاطبى وأصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت .

فيما أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه واحمد رفعت ، وشدد على وجود اكثر من عرض خارجى للمهاجم الإيفوارى وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .

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وحال موافقة مسئولو القلعة البيضاء على رحيل نجمها الايفواري بالاعارة و البيع فانه سيحقق 4 مكاسب للزمالك من رحيل رزاق سيسيه إلى بني يأس الاماراتي .





سيولة مالية والاستفادة ماديا للأبيض



يرغب الزمالك بدوره في الاستفادة ماليا من تسويق سيسيه ماديا لتوفير سيولة مالية داخل خزينة الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك الدخول في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة شرائية تمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبين سوبر.





إكساب اللاعب خبرات إضافية



تعتبر فترة اعارة رزاق سيسيه الى دوري الخليج العربي الدوري الإماراتي بمثابة ، تجربة جديدة لإكسابه المزيد من الخبرات الفنية والمهارية من خلال تجارب مختلفة وعليه فانه سيكون اكثر قوة وشراسة في النواحي الهجومية ويمكن الاستفادة بقراته على اعلى مستوى حين عودته للزمالك فور انتهاء اعارته.





تخفيض عدد الأجانب



يتمكن الزمالك من التماسي مع قرار اتحاد كرة القدم المصري في الوقت الحالي بتخفيض عدد الأجانب في الدوري المصري وداخل جدارن القلعة البيضاء الى 3 او 4 أجانب لاسيما وأن الأبيض يمتلك أكثر من 7 لاعبين أجانب ويحتاج كل منهم لاسيما المتواجدون حاليا في قائمة الفريق الأول التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم الذى يعتمد عليهم بصفة أساسية .





عروض احترافية إضافية او صفقة تبادلية



سيكون رزاق سيسيه عنوان هام لنفسه وللزمالك حال اعارته الى الدوري الإماراتي وقد ينجح في خطف الأنظار اليه بشدة بتألقه ويتلقى عروض احترافية خليجية أو أوروبية حسب تفوقه في دوري الخليج العربي ، أو ربما يدخل الزمالك في ضم لاعب اخر غيره من الدوري الاماراتي مع سيسيه في صفقة تبادلية تفيد صفوف الأبيض.