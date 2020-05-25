شكرا لقرائتكم إدارة أندية سيتى كلوب تبدأ إجراءات تعاقد المرحلة الأولى بعد العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ إدارة أندية سيتى كلوب، إتمام إجراءات التعاقد مع عملاء المرحلة الأولى عقب انتهاء عيد الفطر المبارك بكل فروع المحافظات، قبل أن يتم الإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة سيتى كلوب قد طلبت من المواطنين الذين حجزوا فى المرحلة الأولى إرسال إيصال سداد قيمة الحجز على الإيميل لتجهيز كافة بيانات المشترك وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وحرص نادى سيتى كلوب على توفير أماكن للمرأة انطلاقاً من مسئوليته الاجتماعية فى تقدير دور العنصر النسائى فى المجتمع، وإيماناً بالجهود التى تقدمها، ويهدف النادى لفعيل دور المرأة بشكل أكبر فى الحياة الرياضية على وجه خاص.

وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفاءتها عن الأندية الكبرى.

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وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة، وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.