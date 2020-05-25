شكرا لقرائتكم مدرب ليفركوزن ينتقد جدولة مباريات فريقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد بيتر بوش، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم أن جدول مباريات فريقه، الذي جرى تعديله مع استئناف المنافسات بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أصعب من جدول مباريات الفرق الأخرى.

وقال بوس في مؤتمر صحافي عقد يوم الاثنين: أمر جيد أن نعود للعب من جديد، ولكن من بين جميع فرق المسابقة، كنا الفريق الذي يلعب أكثر عدد من المباريات في أقصر فترة.

وجرى استئناف منافسات الدوري الألماني، اعتباراً من 16 مايو الجاري بعد توقف دام شهرين، ومن المقرر أن يستكمل الموسم بنهاية يونيو المقبل، وهو ما يتيح الوقت لاستكمال منافسات كأس ألمانيا وكذلك المنافسات الأوروبية للأندية.

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وخاض ليفركوزن أول مباراة له بعد العودة في 18 مايو، ثم خاض مباراته الثانية يوم السبت وانتهت بالفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ 3 - 1.

وعندما تنطلق منافسات المرحلة الثامنة والعشرين، يستضيف باير ليفركوزن فريق فولفسبورغ يوم الثلاثاء ثم يحل ضيفا على فرايبورغ يوم الجمعة المقبل، لتكون المباراة الرابعة لليفركوزن خلال 12 يوما.

ورغم فائدة تطبيق القاعدة المؤقتة التي تتيح لكل فريق إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من ثلاثة تبديلات، تستغرق فحوص "كوفيد-19" التي تجرى للاعبين بعض الوقت وتؤثر على استعدادات الفرق قبل المباريات.

وقال بوش: "من المهم أن ندير الوضع بشكل جيد كي يظل اللاعبون لائقين، لكن لسوء الحظ، اضطررنا التواجد هنا في وقت مبكر من الصباح للخضوع للفحوص. بالطبع، يجب أن يحدث هذا، لكنني كنت أود أن يكون ذلك في وقت متأخر شيئا ما، كي لا نواجه يوما طويلا مجددا.