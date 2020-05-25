شكرا لقرائتكم تيباس ينتقد تصرف رباعي إشبيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على أن لاعبي كرة القدم عليهم التصرف بمسؤولية من أجل إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما انتهك أربعة من لاعبي إشبيلية لوائح الحكومة الإسبانية المتعلقة بالتجمعات الاجتماعية.

والتقطت صور للثلاثي الأرجنتيني إيفر بانيغا ولوكاس أوكامبوس وفرانكو فاسكيز بالإضافة للمهاجم الهولندي لوك دي يونغ في حفلة بجانب ثمانية أشخاص آخرين في بداية الأسبوع الحالي.

وخففت إسبانيا واحدة من أكثر القيود صرامة في أوروبا بعد تباطؤ معدل العدوى الناتج عن فيروس كورونا وتراجع أعداد الوفيات، رغم أن التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص لا تزال غير مسموحة.

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وقال تيباس لشبكة "موفيستار" التلفزيونية الإسبانية يوم الأحد عن الصورة التي نشرتها زوجة بانيغا على "إنستغرام": اللاعبون يضربون مثلا للمجتمع ويجب أن ينتبهوا إلى تصرفاتهم، أدعو كل لاعبي كرة القدم لعدم التصرف بهذه الطريقة. يجب أن نكون في غاية الانتباه لأن وظائف الكثير من الناس على المحك، فالسلامة مضمونة في ملاعب التدريب والمباريات لكني قلق من الأماكن الأخرى والحفلات من هذا النوع. يجب أن نتحلى جميعا بالحذر.

وأصدر اللاعبون جميعا بيانات للاعتذار عن تصرفاتهم ونشرها إشبيلية في حسابه على "تويتر". ولم يكشف النادي عما إذا كان اللاعبون يواجهون إجراءات انضباطية ولم يرد بعد على طلب من "رويترز" للتعقيب.

وتوقفت كل مباريات كرة القدم في إسبانيا منذ 12 مارس بسبب جائحة "كوفيد-19" رغم أن الحكومة قالت يوم السبت إن منافسات دوري الدرجتين الأولى والثانية يمكن استئنافها اعتبارا من الثامن من يونيو.

ومن المنتظر أن تكون مباراة القمة المحلية بين إشبيلية وجاره ريال بيتيس أول مواجهة تقام في الدوري الإسباني عندما تستأنف المنافسات الشهر المقبل، وقال تيباس إنه يأمل أن تقام المباراة يوم 11 يونيو.