شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك بوابة 5 لاعبين للدورى السعودى فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى لعودة نشاط كرة القدم فى الدورى السعودى، سواء باستكمال دورى الأمير محمد بن سلمان لموسم 2019-2020 أو الترتيب المبكر للنسخة التالية 2020-2021، بدأت بوصلة الأندية تتجه صوب المحترفين العرب بشكل لافت للتعاقد مع لاعبين جدد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكتبت الساعات الأخيرة لمعان أسماء بالجملة طرقت أبواب الأندية فى الميركاتو الصيفى رغم التقشف المالى المرتقب. الغريب فى الموضوع أن معظم اللاعبين الذين ترغب الأندية السعودية فى التعاقد معها مرتبطون بقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، حيث إن هؤلاء اللاعبين ارتبطت أسماؤهم بالأهلى والزمالك إما بالتعاقد معهم أو اللعب فى أحدهما.لمعرفة الـ5 لاعبين من هنا
ويتواجد الهلال فى صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر بعد مرور 22 جولة من منافسات دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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