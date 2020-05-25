شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة ألعاب القوى تنتظر إجراء المسحة الثانية من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر ملك سمير، لاعبة ألعاب القوى وبطلة الجمهورية، موعد إجراء المسحة الثانية بعدما تزايدت أعراض فيروس كورونا لديها، وكانت نتيجة المسحة الأولى التى خضعت لها سلبية، لكنها مازالت تعانى من أعراض الفيروس، وتخضع للعزل المنزلى مع والدتها، لحين تحليل المسحة الثانية بعد مرور 10 أيام أخرى بعدما طلب منها الأطباء البقاء فى المنزل وعزل نفسها لحين ظهور النتيجة، خاصة أنها خالطت حالة توفيت يوم 13 مايو الجارى .

وقالت ملك سمير لليوم السابع، إن حالتها تسوء، والأعراض فى تزايد من ضيق فى التنفس، وكحة غريبة، حتى إنها توجهت إلى المستشفى مرة أخرى وأجرت أشعة على الصدر، أظهرت أنها تعانى من التهاب رئوى حاد، لكن أحد الأطباء بالمستشفى قال لها إن هذا كورونا، لأن الأشعة يظهر بها شيء غريب، وطلبوا منها الخروج من غرفة الكشف الطبى للحديث مع والدتها مؤكدة أنها ستخضع لمسحة ثانية بعد 10 أيام من العزل فى المنزل، وطلبوا من والدتى عدم مخالطتى .

وأضافت اللاعبة أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، أجرى اتصالا هاتفيا بها منذ أيام، ووعدها بتوفير سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى وعمل مسحة لوالدتها خاصة أنها مخالطة لها، قائلة، "أنا منتظرة تنفيذ وعد الوزير وإنقاذى من الكورونا حتى أستطيع استكمال مشوارى فى الرياضة والبطولات، خاصة أن الكحة بهذه الطريقة ستتؤثر على الرئة".

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اللاعبة فى العزل المنزلى