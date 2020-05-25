شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب للزمالك من رحيل رزاق سيسيه إلى بني يأس الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الإيفوارى رزاق سيسيه، لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندرى، الأيام المقبلة لحسم مصيره فى عدة عروض إماراتية وصلت للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، حال استقرار الزمالك على تسويقه وعدم قيده فى قائمة الفريق.

وقدم سيسيه مستويات جيدة وطيبة فى الموسم الكروى الجارى مع زعيم الثغر السكندرى رفقة زميله المعار أيضا معه أحمد رفعت اللذين ساهما فى تشكيل خطورة دائمة على مرمى المنافسين لقيادة هجوم الأخضر محليا وعربياً.

وينتظر سيسيه موقف الزمالك النهائى من قيده فى الموسم المقبل، للتفاوض والبت فى العروص التى تلقاها خاصة عرض فريق بنى يأس الاماراتى الذى يعتبر أكثر جدية، فى الوقت الذى رفض فيه الإيفوارى، لاعب الاتحاد السكندرى والمعار هذا الموسم من الزمالك، مناقشة جميع العروض المحلية التى تلقاها مؤخرا انتظارا لموقف الزمالك فى الموسم المقبل.لمعرفة المكاسب الاربعة الحقيقة اضغط هنا..

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وكشف مصدر مقرب من سيسيه انه يرفض الانتقال لاى نادى مصرى فى حالة رحيله عن الزمالك سوى الاتحاد السكندري، او الاحتراف خارج مصر.

فيما رفض مسئولو الإتحاد السكندرى الإستسلام فى صفقة البوركينى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم الحالى بعد الرغبة القوية التى أبداها طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى بقاء اللاعب فى الموسم المقبل بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب مع أبناء الشاطبى وأصبح يمثل ثنائيا متفاهما مع خالد قمر ومن خلفهما أحمد رفعت .

بينما أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عودة ثنائى الفريق الأبيض المعار إلى الإتحاد السكندرى إلى صفوف الفريق وهما رزاق سيسيه واحمد رفعت، وشدد على وجود اكثر من عرض خارجى للمهاجم الإيفوارى وأنه سيتم دراسة أفضل الحلول للاعب والنادى سواء بالبقاء مع الفريق إذا رغب الفرنسى كارتيرون أو الموافقة على رحيله لأفضل الأندية .

وحال موافقة مسئولو القلعة البيضاء على رحيل نجمها الايفوارى بالاعارة و البيع فانه سيحقق 4 مكاسب للزمالك من رحيل رزاق سيسيه إلى بنى يأس الاماراتي.