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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 25 مايو 2020 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها الأهلي يرفض الاستسلام في مفاوضات ضم سيرينو من صن داونز، الزمالك يتفق مع كارتيرون علي فسخ العقد الجديد في حال عدم الحصول علي الدوري. الأهلي يرفض الاستسلام في مفاوضات ضم سيرينو من صن داونز رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الاستسلام في صفقة شراء الأوروجوياني سيرينو مهاجم صن داونز، مؤكداً أن اللاعب يعد أفضل الخيارات المطروحة أمامه لتدعيم خط الهجوم، وأن أي بديل أخر سيكون مستواه اقل بكثير، وفتح مسئولو الأهلي ملف المهاجم الأجنبي الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبي يُجيد اللعب في مركز الجناح، خاصة بعد تعثر مفاوضات ضم سيرينو، وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر يمثل إضافة نوعية للفريق مبدياً موافقته على ضم سيرينو وهو الأمر الذي سارع الأهلي لإنجازه، إلا أن الإدارة الحمراء وجدت صعوبة بالغة في المفاوضات بسبب تمسك صن داونز باللاعب. الزمالك يتفق مع كارتيرون علي فسخ العقد الجديد في حالة عدم الحصول علي الدوري كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الوصول لاتفاق مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، علي فسخ التعاقد بينهما في حالة عدم حصول الزمالك علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا أو أحدهما علي أقل تقدير، دون دفع الزمالك لأي شروط جزائية، وذلك وفقا لبنود العقد الجديد بين الزمالك وكارتيرون وال1ي سيتم توقيعه خلال الايام المقبلة بعدما نجح الثنائي احمد مرتضي منصورعضو مجلس ادارة الزمالك وامير مرتضي المشرف علي الكرة في الوصول لاتفاق مع كارتيرون علي تجديد العقد لمدة موسم عقب نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. فيفا يُرسل مراقبين دوليين لعمومية اتحاد الكرة لمناقشة اللائحة الجديدة أخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بإرسال مراقبين من الفيفا لمتابعة الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يتم حاليا اعدادها بالاتفاق مع سارة ساليمون مندوبة الفيفا، والتى من المقرر ان تجرى الانتخابات المقبلة عليها فى حالة إقامتها فى موعدها المحدد فى سبتمبر المقبل وعدم تأجيلها. Advertisements ريبيرى يحسم وجهة رمضان صبحى إلى أودينيزى الإيطالى لازال مستقبل رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي ومنتخبنا الوطني غامضاً، وذلك بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وعودته من جديد لصفوف ناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي. يبحث الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف عن ظهير أيمن لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق فى هذا المركز خلال الموسم الحالى . سموحة يستقر على تسويق كوفى والترهونى فى الصيف استقر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، على تسويق الثنائى البوركينى محمد كوفى والليبى محمد الترهونى لاعبى الموج الأزرق فى الصيف المقبل، فى إطار خطة الجهاز الفنى فى تغيير جلد الفريق والتعاقد مع لاعبين أفارقة سوبر، بالإضافة للأنباء التى ترددت عن رغبة اتحاد الكرة فى تقليص الأفارقة إلى ثلاثة لاعبين فقط. وكان مسئولو اتحاد الكرة اوقفوا النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باكمله وأدى لتجميد النشاط الكروى فى مصر، وينتطر المسئولون القرار النهائى لمجلس الوزراء منتصف يونيو المقبل عن عودة النشاط الرياضى. المصرى يناقش أزمة القيد عن طريق الكونفرانس بعد إجازة العيد يناقش مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية أزمة القيد المفروض عليه من الإتحاد الدولى مع وكيله نصر عزام عن طريق الكونفرانس بعد أجازة عيد الفطر ، بعدما قدم محامى النادى الساحلى كافة المستندات الدالة على رفع الحكم الموقع على النادى بإيقاف قيده لفترتين متتاليتين منذ الميركاتو الشتوى الماضى وحتى الميركاتو الصيفى المقبل على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو صانع ألعاب المصرى مع هلال الأبيض السودانى .

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