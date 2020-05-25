شكرا لقرائتكم خبر عن على زين نجم اليد يحتفل بالعيد يتدريبات رفع أثقال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص على زين، لاعب منتخب اليد المحترف فى صفوف الشارقة الإماراتى، على استغلال ثانى أيام عيد الفطر المبارك فى خوض تدريبات رفع أثقال خلال تواجده فى الإمارات حاليا. ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.



على زين 1



على زين فى العيد 2

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على زين فى العيد

وكشف على زين مسبقا عن برنامجه اليومى أثناء توقف النشاط الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه حريص على قضاء كل وقته فى المنزل مع ابنته زينه وزوجته منة، مشيرا إلى أن يتدرب يوميا فى منزله صباحا.

وأضاف على زين أنه يحرص أيضاً على الجرى بالعجلة نصف ساعة قبل موعد بدء حظر التجول فى الإمارات، من الثامنة مساءً، فضلاً عن كورسات التغذية للرياضيين.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة فى دول العالم أجمع.