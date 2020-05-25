جنش "منقذ " الجماهير البيضاء فى عيد ميلاده الـ33

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادى الزمالك، اليوم بعيد ميلاده الـ 33، وهو فتى حراسة المرمى المدلل لدى الجماهير البيضاء لما قدمه لناديه عبر تاريخه من خلال مشاركته فى عدد من البطولات حتى حفر اسمه بقوة فى قلوب الزملكاوية . ابتعد جنش عن المشاركة مع الفريق هذا الموسم لإصابته مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى وتر أكيلس .

لقبت جماهير القلعة البيضاء محمود جنش بـ"المنقذ" بعدما كان الحصن الأمين للزمالك على مدار سنوات خاصة فى الأزمات والمباريات المصيرية التى حرس فيها عرين الأبيض بإجادة وتألق مميز. أول مشاركات جنش الأفريقية مع الزمالك فكانت أمام المغرب الفاسى، فى المغرب، فى ذهاب دور الـ16 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، يوم 28 أبريل 2012، وذلك بعدما شارك اضطراريا فى المباراة بعد إيقاف عبدالواحد السيد، حارس الزمالك السابق، وكان وقتها حسن شحاتة المدير الفنى للأبيض حينها قد قيد حارسين مرمى فقط فى قائمة الفريق الأفريقية، إلا أن المباراة انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد، وخرج جنش بشباكه نظيفة فى المباراة. Advertisements وحقق جنش أرقاما متميزة الموسم الماضى مع الفريق الأبيض والذى شهد حصول الفريق على لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى التاريخ.

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