تقارير: فيفا ينصف الجزيري في نزاعه ضد نادي طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:



قالت تقارير تونسية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أصدر قراره بشأن النزاع القائم بين سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب الحالي وبين ناديه القديم طنطا.

وكان الجزيري قد رفع قضية ضد نادي طنطا منذ سنتين، طلب خلالها فسخ العقد المبرم بينه وبين نادي طنطا، في حين طلب الأخير إيقاف اللاعب لمدة عام عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم إلى جانب الحصول على تعويض مالي.

وبحسب ما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية، فإن فيفا أنصف المهاجم السابق للنادي الإفريقي في نزاعه ضد طنطا وسيكون أمام النادي المصري 10 أيام للاستئناف على القرار.

Advertisements

وأكد ضو الشامخ وكيل اللاعب في تصريحات لموزاييك، أنه حصل على خطاب من فيفا تتضمّن منطوق الحكم الذي يعتبر أن إجراء فسخ العقد من جانب واحد الذي قام به سيف الدين الجزيري سليما وبالتالي فهو حر من أي التزام تجاه النادي المصري.

وأوضحت موزاييك أن لجنة فض النزاعات في الفيفا وجدت أن أسباب فسخ العقد التي استند عليها محامي الجزيري وجيهة وبالتالي تم اعتباره في حل من أي ارتباط مع نادي طنطا.

وعقب فسخ عقد الجزيري مع طنطا، عاد إلى تونس وتعاقد لفترة مع الملعب القابسي قبل أن يعود من جديد إلى مصر مع فريقه الحالي نادي المقاولون العرب.