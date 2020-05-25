منافس الأهلي.. جاريدو متمسك ببقاء النقاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تقترب إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي من تجديد عقد لاعب الفريق إبراهيم النقاش للإبقاء على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le360" المغربية فإن خوان كارلوس جاريدو مدرب فريق الوداد أوصى بضرورة الاحتفاظ بخدمات النقاش في صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر المغربي أن عقد النقاش من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتأمل إدارة الوداد في الاحتفاظ بخدمات "عميد" النادي الأحمر.

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وأوضحت الصحيفة المغربية أنه على الرغم من تقدم النقاش في العمر (38 عاما) إلا أنه قدم مستويات جيدة ومميزة خلال الفترة الماضية، ويطمح جاريدو للإبقاء عليه لمدة موسم آخر نظرا للإمكانيات التي يتمتع بها إلى جانب الخبرات الكبيرة التي اكتسبها.

ويعد النقاش من بين الركائز الأساسية للقلعة الحمراء، كما أنه ساهم في فوز الوداد خلال السنوات الأخيرة بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال افريقيا والسوبر الإفريقي.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي الوداد مع الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال عودة استئناف النشاط الكروي بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.