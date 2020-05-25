بسبب كورونا.. إلغاء موسم الكرة الإنجليزية للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الاثنين إلغاء موسم الكرة الإنجليزية للسيدات، بسبب تفشي مرض "كوفيد-19" المعروف عالميًا بكورونا المستجد.

وتوقفت المنافسات الرياضية في إنجلترا ومعظم أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا في شهر مارس الماضي، لكن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للرجال سمحت باستئناف التدريبات الجماعية، تمهيدًا لعودة النشاط في شهر يونيو المقبل.

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وقال بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن إلغاء "سوبر ليج" للسيدات وبطولة "تشامبيونشيب" جاء بعد تشاور مستمر مع الأندية، وكذلك مع أصحاب المصالح المعنية بالمسابقتين، من أجل تحديد الطريقة الأنسب لإنهاء موسم 2019/2020.

وأضاف البيان أن قرار إلغاء منافسات الموسم الحالي سيمنح الأندية ومسابقتي سوبر ليج وتشامبيونشيب الوقت الكافي للتخطيط لموسم 2020/2021 المقبل، عندما تعود منافسات كرة القدم.

وأنهى الاتحاد الإنجليزي بيانه بالتأكيد على مناقشة التوصيات المختلفة بشأن تحديد نتائج الموسم الملغي، وكذلك المشاركين في دوري أبطال أوروبا للسيدات في الموسم المقبل، وما سيحدده مجلس إدارة الاتحاد خلال الأيام المقبلة.