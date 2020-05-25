بسبب كورونا.. إلغاء الدوري الأوروبي لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أعلن منظمو بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة اليوم الاثنين إلغاء موسم 2019 / 2020 من البطولة، دون حسم اللقب، وذلك بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الإسباني جوردي برتوميو رئيس البطولة :"دون شك، هو أصعب قرار نتخذه طوال تاريخنا الممتد منذ 20 عاما."
وأضاف :"لأسباب خارج إرادتنا، اضطررنا لإلغاء ما تبقى من الموسم الأكثر نجاحا وإثارة في تاريخ كرة السلة الأوروبية."
وكانت منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة قد توقفت في منتصف أذار/مارس، ورغم البحث عن "كل الخيارات الممكنة"، قرر المجلس التنفيذي للبطولة عدم استكمال الموسم.
ورأي المنظمون أن استئناف البطولة، التي يشارك فيها 18 فريقا من عشر دول أوروبية، يعد مستحيلا في ظل القيود المختلفة المفروضة من قبل الحكومات في إطار جهود مكافحة انتشار العدوى، كما رأوا أن تقليص عدد الفرق لن يكون تصرفا رياضيا.
وسيتحول التركيز إلى إطلاق منافسات موسم 2020 / 2021 من البطولة بمشاركة الفرق نفسها، اعتبارا من أكتوبر.
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