إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

تعرض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق إيه سي ميلان لإصابة اليوم الاثنين، خلال تدريبات فريقه الإيطالي، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الحالي.

وتبعًا لشبكة "سكاي إيطاليا" تعرض المهاجم المخضرم لإصابة قوية خلال التدريبات، في وتر أكيليس، وسيجري اللاعب أشعة في وقت لاحق اليوم، لتقييم الإصابة.

وأشارت "سكاي إيطاليا" إلى مخاوف في النادي الإيطالي من تعرض إبراهيموفيتش لقطع في وتر أكيليس، حيث ستعني تلك الإصابة احتمالات كبيرة لإنهاء مسيرة المهاجم البالغ من العمر 38 عامًا.

وبدأت الأندية الإيطالية تدريباتها الجماعية، انتظارًا لقرار نهائي من الحكومة الإيطالية، بشأن استئناف دوري الدرجة الأولى في شهر يونيو المقبل، عقب توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.