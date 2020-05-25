بسبب تراوري.. تقارير: وولفرهامبتون يحبط آمال ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي ليس لديه النية للتفريط في خدمات اداما تراوري أو راوؤل خيمينز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط تراوري بالانضمام إلى ليفربول الإنجليزي لتدعيم كتيبة الألماني يورجن كلوب مع بداية الموسم الجديد، بينما يسعى مانشستر يونايتد لضم خيمينيز.

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وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورتس نقلا عن صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، فإن وولفرهامبتون لا ينوي الاستغناء عن الثنائي الأساسي في صفوف الذئاب.

وانضم تراوري إلى صفوف وولفر هامبتون مطلع موسم ٢٠١٨/٢٠١٩ قادما من ميدلسبره الإنجليزي، بينما انضم خيمينيز مطلع الموسم الجاري قادما من بنفيكا البرتغالي.

جدير بالذكر أن البالغ من العمر ٣٠ عاما شارك في ٩٧ مباراة بقميص المدفعجية في مختلف البطولات (سجل ٦١ هدفا وصنع ١٣ تمريرة ناجحة).