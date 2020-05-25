خطوة جديدة.. الحكومة البريطانية تدعم عودة التدريبات في مختلف الرياضات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكرت الحكومة البريطانية أن الرياضيين يمكنهم العودة إلى التدريبات، لكن يجب على مسؤولي كل رياضة تحديد الموعد الذي يكون ذلك فيه آمنا على كل المعنيين، وذلك في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتنصح الحكومة ببدء التدريبات بمجموعات تضم كل واحدة لاعبين اثنين أو ثلاثة لاعبين، وبعدها تجرى التدريبات على مجموعات تضم ما بين أربعة و12 لاعبا، قبل أن تبدأ التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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وتشهد بريطانيا تخفيف القيود المفروضة ضمن جهود مكافحة انتشار الوباء، ومن المأمول أت تعود الفعاليات الرياضية بدون جمهور اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وقال وزير الرياضة البريطاني نايجل هادليستون اليوم الاثنين :"الإرشادات الجديدة تمثل أحدث مرحلة من العودة التدريجية الحذرة إلى التدريبات لنخبة الرياضيين، وقد وضعت للحد من خطر الإصابة (بالعدوى) وحماية صحة وسلامة جميع المعنيين."

وأضاف :"نحن واضحون تماما بشأن ضرورة مراجعة مسؤولي كل رياضة ما إذا كانت لديهم الظروف الطبية المناسبة والمتحكم فيها بعناية، قبل المضي قدما، وضمان ثقة الرياضيين والمدربين والأطقم المعاونة."