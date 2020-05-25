ثنائي الدوري السعودي ينافسان على لقب الأفضل في دوري أبطال آسيا

تواجد المغربي عبد الرزاق حمدالله نجم فريق النصر السعودي والبرازيلي ورومارينيو نجم فرييق الاتحاد السعودي ضمن قائمة المنافسين على لقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2016 . ومثل حمدالله فريق الجيش القطري في تلك النسخة من البطولة حيث سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة قبل أن يتعرض للإصابة. وأيضًا مثل النجم البرازيلي رومارينيو فريق الجيش القطري في تلك النسخة من البطولة وسجل خلالها 7 أهداف وصنع 17 فرصة وله 32 تسديدة مؤثرة. الجيش القطري في تلك النسخة من البطولة وسجل خلالها 7 أهداف وصنع 17 فرصة وله 32 تسديدة مؤثرة. وأعلن الاتحاد الآسيوي عن قائمة تضم أكثر من لاعب للمنافسة على اللقب من بينهم دوجلاس لاعب العين الإماراتي .

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