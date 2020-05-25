حرص نادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد الرحيم جنش . وقام النادي بنشر صورة للحارس عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد لحارسنا محمود عبد الرحيم جنش، كل عام وأنت بخير". الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد لحارسنا محمود عبد الرحيم جنش، كل عام وأنت بخير". وساهم جنش في فوز الزمالك بالعديد من البطولات حيث حصل مع الفريق على ألقاب كأس مصر والدوري الممتاز وكأس سوبر مصري والسوبر المصري السعودي، وأخيراً بطولة الكونفدرالية الإفريقية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الزمالك يحتفل بعيد ميلاد جنش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.