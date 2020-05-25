قرر نادي باريس سان جيرمان فتح خزائنه من أجل التعاقد مع النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، وذلك ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
أكدت شبكة سكاي سبورتس في تقرير لها، اليوم الإثنين،أن عملاق العاصمة الفرنسية يجهز عرضًا بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني أملًا في إقناع آرسنال بالتخلي عن خدمات اللاعب.
أشارت التقارير إلى أن عرض نادي العاصمة الفرنسية قديشكل إغراءً كبيرًا للنادي الإنجليزي من قبول الصفقة، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يعيشها المدفعجية نتيجة تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي بشكل كامل.
يرتبط أوباميانج بعقد مع آرسنال حتى 2021 المقبل، وخاض صاحب الـ30 عامًا 97 مباراة بقميص المدفعجية، سجل خلالها 61 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يفتح خزائنه لضم أوباميانج من آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.