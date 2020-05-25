باريس سان جيرمان يفتح خزائنه لضم أوباميانج من آرسنال

قرر نادي باريس سان جيرمان فتح خزائنه من أجل التعاقد مع النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، وذلك ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

أكدت شبكة سكاي سبورتس في تقرير لها، اليوم الإثنين،

أن عملاق العاصمة الفرنسية يجهز عرضًا بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني أملًا في إقناع آرسنال بالتخلي عن خدمات اللاعب.

أشارت التقارير إلى أن عرض نادي العاصمة الفرنسية قد

يشكل إغراءً كبيرًا للنادي الإنجليزي من قبول الصفقة، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يعيشها المدفعجية نتيجة تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي بشكل كامل.

يرتبط أوباميانج بعقد مع آرسنال حتى 2021 المقبل، وخاض صاحب الـ30 عامًا 97 مباراة بقميص المدفعجية، سجل خلالها 61 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.