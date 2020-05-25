وولفرهامبتون يرفض انتقال أداما تراوري إلى ليفربول

اتخذ نادي وولفرهامبتون الإنجليزي قراره النهائي بشأن انتقال نجم الفريق أداما تراوري إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وأكدت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية في تقريرلها اليوم الاثنين أن النادي لا ينوي التفريط في خدمات أي من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة وذلك ضمن خطة الحفاظ على قوام الفريق استعدادًا لعودة النشاط الكروي .
وكانت أنباء قد ربطت ليفربول بالتحرك بقوة لضم أداما تراوري في الميركاتو الصيفي وذلك بناءً على رغبة المدير الفني الألماني يورجن كلوب الذي طالب بضرورة م اللاعب لدعم الفريق .
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