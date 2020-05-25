موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

يحل فريق بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على بوروسيا دورتموند في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى لكرة القدم .

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

ستنطلق مباراة البايرن ضد دورتموند في تمام الساعة السادسة والنصف مساء غدًا الثلاثاء الموافق 26 مايو بتوقيت مصر ، السابعة والنصف بتوقيت السعودية ، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات .

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

ستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي كما ستذاع عبر قناة Sport 1 Hungary .

ويتربع البايرن على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة بينما يحتل بوروسيا المركز الثاني برصيد 57 نقطة .