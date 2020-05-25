وفاة الكاميروني جوزيف بواسي لاعب روما السابق

أعلن نادي روما الإيطالي اليوم عن وفاة لاعبه السابق جوزيف بواسي عن عمر يناهز 21 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وكان اللاعب الكاميروني قد تواجد بأكاديمية شباب نادي روما ولم يشارك في مباريات الفريق حيث تم الاستغناء عنه عقب خضوعه للمحاكمة فيتريجوريا .
وتدرب بواسي فترة قصيرة مع الفريق الأول وعاصر أساطير روما مثل فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي وشارك في 11 مباراة مع فريق الشباب.
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