مانشستر سيتي يقترب من ضم لاعب برشلونة

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقوة من التعاقد مع نيلسون سيميدو لاعب فريق برشلونة الإسباني ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل . وجاءت تحركات إدارة السيتيزن بناءً على طلب المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا والذي أبدى إعجابه بقدرات ومهارات اللاعب وأكد أنه سيكون إضافة جيدة للفريق في الفترة القادمة . على طلب المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا والذي أبدى إعجابه بقدرات ومهارات اللاعب وأكد أنه سيكون إضافة جيدة للفريق في الفترة القادمة . وتعثرت مفاوضات تجديد عقد سيميدو مع برشلونة خلال الفترة الأخيرة ليقرر اللاعب الانتظار حتى بدء الميركاتو الصيفي للرحيل عن قلعة البلوجرانا . وأشارت مصادر أن برشلونة ينوي إدراج اللاعب في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان من أجل الحصول على خدمات اللاعب لاوتارو مارتينيز .

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