ريال مدريد يواصل تدريباته في مجموعات صغيرة بقرار من زيدان

واصل فريق ريال مدريد الإسباني تدريباته صباح اليوم الإثنين في مجموعات صغيرة بقرار من المدرب زين الدين زيدان. وذكرت صحيفة ماركا أن زيدان أصر على خوض التدريبات في مجموعات صغيرة على الرغم من الحصول على الضوء الأخضر للتدرب في مجموعات أكبر يمكن أن تتكون من 14 لاعباً.

ويواصل الملكي تدريباته استعدادا لعودة الدوري بعد فترة توقف استمرت أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس مجموعات أكبر يمكن أن تتكون من 14 لاعباً.ويواصل الملكي تدريباته استعدادا لعودة الدوري بعد فترة توقف استمرت أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا

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