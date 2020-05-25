إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة خطيرة في تدريبات ميلان اليوم

تعرض زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق ميلان الإيطالي، لإصابة خطيرة في عضلة الساق خلال تدريبات فريقه صباح اليوم الإثنين، استعدادًا لعودة مباريات الدوري بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس الدوري بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا كشفت تقارير صحفية أن اللاعب سيخضع لِفحوصات طبية دقيقة لِتحديد مدة غيابه عن الملاعب. لِفحوصات طبية دقيقة لِتحديد مدة غيابه عن الملاعب. وكان إبراهيموفيتش عاد الأسبوع الماضي إلى ميلانو، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي ليشارك في تدريبات فريقه تحسباً لعودة النشاط.

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