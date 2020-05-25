رسميًا.. ألكانتارا خارج قائمة بايرن ميونخ لمواجهة دورتموند في قمة الدوري الألماني

أكد هانز فليك، مدرب فريق بايرن ميونخ، غياب النجم تياجو ألكانتارا عن قائمة فريقه التي ستواجه بوروسيا دورتموند مساء غدٍ الثلاثاء.
قال فليك، في تصريحات لهاليوم، إن الكانتارا واصل التدريبات المنفردة ولم يستطع المشاركة في التدريبات الجماعية قبل 48 ساعة، ما تسبب في استبعاده من قائمة اللقاء.
ويحل فريق بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، ضيفًا على نظيره بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، في السادسة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 28 من الـ"بوندزليجا".
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