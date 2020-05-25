رياضة | أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ خطوة مفاجئة ضد نادي الزمالك، بعد استخدام الأخير لقب "بطل القرن الإفريقي".

واستقر مجلس الإدارة الحمراء، على التقدم بشكوى إلى المحكمة الاقتصادية للمطالبة بتعويض مالي كبير، بسبب استخدام الزمالك شعار نادي القرن.

وأوضح مجلس الأهلي، أن النادي لن يسكت على تصرفات القلعة البيضاء، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه تطاوله واتهاماته الباطلة.

وكان نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، أكد أنه الأحق بلقب بطل القرن الإفريقي، والذي توج به الأهلي عام 2000.

كما أمر رئيس النادي، بوضع عدة لافتات على بوابات النادي الأبيض تحمل عبارة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

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