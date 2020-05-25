رياضة | راكيتيتش يغازل عملاق الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يغازل عملاق الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني لعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي من خلال الاستغناء عن إيفان راكيتيتش نجم خط الوسط مقابل ضم كل من البوسني ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن برشلونة ويوفنتوس اقتربا من التوصل لاتفاق بخصوص الصفقة التبادلية التي تقضي بانتقال بيانيتش ودي تشيليو للنادي الإسباني، مقابل رحيل راكيتيتش إلى يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات شهدت حالة من الشد والجذب بين الطرفين لكن ظهور اسم إيفان راكيتيتش على الصورة في الصفقة التبادلية قد ينهي كل الأمور خاصة أن يوفنتوس لا يمانع الاستفادة من خدماته في الصيف المقبل.