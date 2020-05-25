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رياضة | راكيتيتش يغازل عملاق الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يغازل عملاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي الإسباني لعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي من خلال الاستغناء عن إيفان راكيتيتش نجم خط الوسط مقابل ضم كل من البوسني ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن برشلونة ويوفنتوس اقتربا من التوصل لاتفاق بخصوص الصفقة التبادلية التي تقضي بانتقال بيانيتش ودي تشيليو للنادي الإسباني، مقابل رحيل راكيتيتش إلى يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

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وأضافت الصحيفة أن المفاوضات شهدت حالة من الشد والجذب بين الطرفين لكن ظهور اسم إيفان راكيتيتش على الصورة في الصفقة التبادلية قد ينهي كل الأمور خاصة أن يوفنتوس لا يمانع الاستفادة من خدماته في الصيف المقبل.

 

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