رياضة | بايرن ميونيخ يتعثر في ضم ليروي ساني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يتعثر في ضم ليروي ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع ليروي ساني من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لبناء فريق قوي في الموسم الجديد لكن حلمه بات مهددًا بسبب 10 ملايين يورو للعملاق الإنجليزي.

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وكشفت صحيفة كيكر الألمانية الرياضية أن ليروي ساني يفضل الانتقال إلى بايرن ميونيخ لكن مانشستر سيتي يطلب مبلغ 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب بينما توقف عرض الفريق البافاري عند 40 مليون يورو فقط.

وأشارت الصحيفة في عددها اليوم إلى مبلغ العشرة ملايين يورو الفارق بين العرضين قد يعطل انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ خاصة أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ما زال يتحفظ على رحيل موهبة بحجم الدولي الألماني.