رياضة | لاوتارو مارتينيز يصدم إنتر ميلان من أجل برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر لاوتارو مارتينيز يصدم إنتر ميلان من أجل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي فريق برشلونة الإسباني كرغبة أولى في حالة الرحيل عن الدوري الإيطالي خاصة أن اسمه مرتبط بشدة بالعملاق الكتالوني لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز في خط الهجوم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز قرر الرحيل إلى برشلونة أو البقاء في إنتر ميلان وعدم الموافق على العروض المغرية من باريس سان جيرمان الفرنسي أو يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأشارت الصحيفة إلى لاوتارو إذا غادر إنتر ميلان سيكون إلى برشلونة فقط، مؤكدة أن المهاجم الأرجنتيني طلب من إدارة إنتر عدم الاستماع إلى عروض باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس لأنه يرغب في تحقيق حلمه الأكبر.