رياضة | ضربة موجعة لأحلام برشلونة في نيمار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لأحلام برشلونة في نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي عرض نجمه باولو ديبالا من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم أن اسم اللاعب ارتبط بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني في الموسم الجديد.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن يوفنتوس يسعى إلى ضم نيمار إلى صفوفه من أجل تكوين ثنائي ناري مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أهم نجوم الفريق في الوقت الحالي والذي بات يختار اللاعبين بنفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عائق يقف في طريق إتمام الصفقة وهو الراتب الكبير الذي يتقاضاه نيمار في باريس سان جيرمان الفرنسي لكن اللاعب نفسه لديه الرغبة في تخفيض راتبه خوفًا من غدر برشلونة به في الميركاتو الصيفي.