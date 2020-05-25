شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يوجه رسالة لحارس مرمى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمود كهربا نجم النادي الأهلي محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، بعيد ميلاده ونشر صورة له معه من خلال خاصية استوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام». وكتب كهربا على الصور «happy birthday a5oya». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 17,265

تعافي 4,807

وفيات 764

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